POL-BN: Bonn-Rüngsdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Bonn (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag (11.03.2021) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Deichmanns Aue in Rüngsdorf einzubrechen. Gegen 19:30 Uhr stellten die Bewohner bei ihrer Rückkehr zwei beschädigte Fensterscheiben fest. Nach bisherigen Feststellungen waren die Unbekannten zur Tatzeit auf den Balkon der Wohnung gelangt und hatten versucht, die Fenster aufzubrechen. Nachbarn hatten gegen 19:00 Uhr Geräusche wahrgenommen, diese aber keinem Einbruchgeschehen zugeordnet. Die Räume wurden nach dem derzeitigen Sachstand nicht betreten. Entwendet wurde nichts. Die Einbrecher entkamen unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

