POL-AUR: Südbrookmerland/Victorbur - Eigentümer eines Bollerwagens gesucht

Im Rahmen von Ermittlungen hat die Polizei vergangene Woche in Südbrookmerland einen Bollerwagen mit roter Aufschrift aufgefunden und sichergestellt. Fundort war in Victorbur im Alten Postweg in Höhe Harenfeld. Wer Angaben zu dem Eigentümer oder der Herkunft des Wagens machen kann, meldet sich bitte unter Telefon 04941 606215.

