Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Pedelec gestohlen +++ Südbrookmerland/Moordorf - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Pedelec gestohlen

In Moordorf wurde am Sonntag ein Pedelec gestohlen. Das schwarze E-Bike der Marke Gazelle war mit Fahrradkorb zur Tatzeit, zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, vor einem Geschäft an der Ekelser Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Moordorf ist am Freitag ein Auto beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter stieß zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen einen Dacia Duster und verursachte einen Schaden an der Front. Der Vorfall ereignete sich entweder vor einem Supermarkt an der Auricher Straße oder vor einem Lebensmitteldiscounter an der Ekelser Straße. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell