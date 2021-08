Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, den 14.08./15.08.2021

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Am frühen Samstagnachmittag, zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in Akelsbarg, im Jückweg, zu einem Verkehrsunfall, in dessen Anschluss sich der Unfallverursacher nicht bei der Polizei meldete und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nahe der Boßelstraße war in diesem Zeiraum der durch den Unfall beschädigte blaue Mercedes Vito mit Auricher Kennzeichen am Fahrbahnrand des Jückweg abgestellt. Der Mercedes weist nun an der zur Fahrbahn gewandten Seite deutliche Beschädigungen auf. Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter 04941-6060 bei der Polizei in Aurich zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Ein 26-jähriger Auricher erschien am Samstagabend in einer Tankstelle an der Esenser Straße und beginnt dort zu randalieren. Hierbei warf er div. Gegenstände aus dem Verkaufsraum durch die Gegend und ging schließlich auch anwesende Personen in aggressiver Form an. Die kurz darauf eintreffende Polizeistreife konnte den jungen Mann, weiterhin höchst aufgebracht, im Außenbereich antreffen, Handfesseln anlegen und für die weitere Nacht in polizeilichen Gewahrsam verbringen. Hiermit offensichtlich nicht einverstanden verhielt sich der Auricher erheblich renitent und leistete mit allen Kräften Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden- Sachbeschädigungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet Norden zu mindestens zwei Sachbeschädigungen an Pkw-Anhängern. Dabei wurden in der Hamburger Straße und in der Heinrich-Heine-Straße die Planen von zwei Pkw-Anhängern aufgeschnitten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931/921-0

Verkehrsgeschehen

Wirdum- Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Samstagnacht, gegen 01:20 Uhr, kam es auf der Grimersumer Straße in Wirdum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Autofahrer aus Emden nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Infolge des Verkehrsunfalls geriet das Fahrzeug auf dem Dach liegend in einen angrenzenden Straßengraben. Der 23-Jährige konnte sich mit Hilfe eines Ersthelfers aus dem Fahrzeug befreien und wurde, vermutlich leicht verletzt, in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden- Verkehrsunfall

Samstagvormittag kam es auf einem gemeinsamen Fuß-/ und Radweg in der Norddeicher Straße in Norddeich zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 43-jährigen Pedelec-Fahrer aus Osteel und einer 7-jährigen Fußgängerin aus Titz. Nach ersten Erkenntnissen wurden sowohl der Pedelec-Fahrer als auch das Kind leicht verletzt. Das Kind wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Landkreis Wittmund

Sonstiges

Wittmund / Nenndorf- Brand eines Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Wittmund, im Ortsteil Nenndorf, zunächst zu einem Brand eines Pkw. Durch Anwohner wurde gegen 02:07 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Trotz des raschen Einschreitens seitens der Einsatzkräfte konnte der Übergriff des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus nicht verhindert werden. Die Brandursache ist zunächst ungeklärt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04462-9110 bei der Polizei in Wittmund zu melden.

Neuschoo - Brand eines Umspannwerkes

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es in Neuschoo, im dortigen Windpark, zu einem Brand eines Windmühlenumspannwerkes. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften umgehend unter Kontrolle bringen. Brandursächlich ist vermutlich ein technischer Defekt.

