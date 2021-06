Polizei Düren

POL-DN: Beschädigte Liegebänke - Zeugen gesucht

Kreuzau (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an Holzbänken bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung: wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Bereits in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai 2021 geschahen die Taten, unter denen nun nicht nur der stiftende Verein, sondern sämtliche Nutzerinnen und Nutzer der Holzbänke zu leiden haben. Die Liegebänke stehen jeweils am Waldrand in Stockheim - eine an der Verlängerung der Raiffeisenstraße in Richtung Soller, die andere entlang der Panzerstraße in Richtung Stockheimer Heide. An einer Bank wurden einige Latten der Liegefläche entwendet, an der anderen beinahe alle Holzlatten entfernt. Damit wurde von den bislang unbekannten Tätern ein Lagerfeuer entzündet.

Der herbeigeführte Schaden beläuft sich auf geschätzte 1500 Euro. Nach erfolgter Anzeigenerstattung ermittelt nun die Polizei und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die zur Tatzeit an den genannten Örtlichkeiten gesehen worden sind. Der zuständige Sachbearbeiter ist unter der Telefonnummer 02421 949-8534 zu erreichen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle unter der 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell