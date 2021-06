Polizei Düren

POL-DN: Pedelec- und E-Bike-Training für Senioren - Noch sind Plätze frei

Kreis Düren (ots)

Sicher unterwegs auf Pedelec und E-Bike: In den Sommermonaten bietet die Kreispolizeibehörde Düren in den Gemeinden des Kreises Seminare für Seniorinnen und Senioren an. An einigen Terminen gibt es noch freie Plätze. Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, an denen Pedelecfahrende beteiligt sind. Bei den kostenlosen Trainings schulen unsere Verkehrssicherheitsberater Sie in Theorie und Praxis im sicheren Umgang mit den Zweirädern. Im ersten, theoretischen Teil des Trainings erlernen Sie theoretische Aspekte in puncto Verkehrszeichen, Gefahren, Elektroantrieb, und so weiter. Der zweite, praktische Teil vermittelt Ihnen Sicherheit durch praktische Fahrübungen, wie zum Beispiel Slalom, verengte Kurven, Ziel- und Gefahrenbremsung und Geschicklichkeitstraining.

An folgenden Terminen sind noch Plätze frei: Dienstag, 22. Juni 2021, Vettweiß Dienstag, 06. Juli 2021, Langerwehe Mittwoch, 07. Juli 2021, Merzenich Dienstag, 13. Juli 2021, Titz Freitag, 16. Juli 2021, Düren Dienstag, 20. Juli 2021, Nörvenich Donnerstag, 22. Juli 2021, Niederzier

Im August und September folgen weitere Termine, die Sie auf unserer Website finden: https://dueren.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-trainings-fuer-seniorinnen-und-senioren

Bei Interesse an einer Teilnahme, wenden Sie sich bitte an unsere Verkehrssicherheitsberater Polizeioberkommissar Ulrich Hufnagel und Polizeihauptkommissarin Birgit Breuer unter den Rufnummern 02421 949-5314 und 02421 949-5313.

Sie können sich auch per E-Mail unter der Adresse VUPO.Dueren@polizei.nrw.de anmelden.

Durch die Corona-Lage ist das Stattfinden der Veranstaltung natürlich abhängig von den aktuellen Inzidenzwerten, sodass es zu einer kurzfristigen Absage kommen kann.

