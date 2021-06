Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zur Notlandung eines Leichtflugzeugs nahe Neubrandenburg

Neubrandenburg/ Breesen (ots)

Wie bereits berichtet, ist gegen 12:45 Uhr des heutigen 22.06.2021 ein Leichtflugzeug auf einem Acker nahe der Ortschaft Breesen bei Neubrandenburg niedergegangen.

Nach bisherigem Kenntnisstand handelte es sich um einen Inlandsflug von Nordholz nach Neubrandenburg/ Trollenhagen. Der 47-jährige Pilot landete die Maschine aufgrund eines technischen Defekts in einem Sinkflug auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche (Rapsfeld). Der Pilot und eine weitere 90-jährige Passagierin wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Der geschätzte Schaden wird derzeit mit 25.000 EUR beziffert.

Erstmeldung: Notlandung eines Leichtflugzeugs nahe Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell