Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, 14.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw den Kreisverkehr der Straßburger Straße in Vechta. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt des 19-jährigen, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrer des schwarzen Pkw verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-943-0.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, wurde um 14.45 Uhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld auf der Straße Weuert kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem vorgezeigten Führerschein besteht der Verdacht, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Dieser wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 12. Oktober 2020, 18.00 Uhr und Dienstag, 13. Oktober 2020, 12.00 Uhr kam es in der Straße Achtern Thun zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Opel Corsa. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell