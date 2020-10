Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Wohnungseinbruch

Zwischen Samstag, 10. Oktober 2020, 15.00 Uhr und Dienstag, 13. Oktober 2020, 18.00 Uhr kam es im Duderstadter Weg zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in das Haus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Ob er Diebesgut erlangte, kann bislang nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Emstek - Erneute Kontrolle des Durchfahrtverbots für den Schwerlastverkehr

Bereits am Montag, 05. Oktober 2020, kontrollierten Polizeibeamte /-innen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zwischen 08.00 und 14.00 Uhr den Schwerlastverkehr im Ortskern Emstek. Die Durchfahrt ist für Fahrzeuge mit einem Gewicht über 7,5 Tonnen untersagt. Damals wurden 47 Verstöße festgestellt. Diese wurden mit einem Bußgeld von 75 Euro geahndet. Am Dienstag, 13. Oktober 2020, wurden die Kontrollen zwischen 09.00 und 14.00 Uhr wiederholt. Es wurden erneut 51 Verstöße geahndet, die ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro nach sich zogen. Die Polizei wird ähnliche Kontrollen auch weiterhin unregelmäßig und unangekündigt durchführen.

Drantum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, wurde um 19.45 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Bühren auf der Emsteker Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Roller ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gefahren

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, wurde um 20.00 Uhr ein 21-jähriger Rollerfahrer aus Garrel auf dem Pöhlendamm kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, kam es um 14.55 Uhr im Einmündungsbereich des Möhlendamm zur Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen wollte vom Möhlendamm nach rechts auf die Löninger Straße abbiegen- Hierbei übersah er eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Löningen, die bereits auf der Löninger Straße fuhr und gerade einen 35-jährigen Pkw-Fahrer aus Essen überholte. Es kam zum Zusammenstoß der drei Fahrzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, kam es um 15.10 Uhr an der Einmündung der Straße Bomhake zur B213 zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte von der Straße Bomhake aus auf die B213 abbiegen. Hierbei übersah sie einen 73-jährigen Fahrradfahrer aus Großenkneten, der auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Mann leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

