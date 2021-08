Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag/Samstag, den 13./14.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Freitagmittag, gegen 13:30/14:00 Uhr, in Aurich, an der Oldersumer Straße, in Höhe Hausnummer 14-16. Hier war ein grauer VW Golf mit Auricher Kennzeichen ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen deutlichen Schaden an der zur Fahrbahn gewandten Fahrzeugfront fest. Der Verursacher hat sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wer Hinweise zu diesem Unfallgeschehen oder auf den Unfallverursacher geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Aurich.

Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, führte eine Streifenbesatzung der Auricher Polizei eine Verkehrskontrolle in Südbrookmerland durch. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen dafür fest, dass der 40-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens waren die Folge. Darüber hinaus bestand für den geführten Pkw kein Versicherungsschutz, so dass dieser noch vor Ort entstempelt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend hat ein bislang unbekannter Täter einen an der Oldersumer Straße 20 abgestellten Pkw beschädigt. Der Pkw war ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt und wies auf der zur Fahrbahn gewandten Fahrerseite einen deutlichen Kratzer auf, welcher augenscheinlich mutwillig verursacht wurde. Auch hier nimmt die Polizei in Aurich Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern entgegen.

Sonstiges

Hecke in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am späten Freitagabend in Aurich - OT Sandhorst -, in der Falkenstraße, eine Hecke in Brand. Das Feuer wurde gegen 23:10 Uhr per Notruf gemeldet. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten das Feuer zügig ablöschen, so dass kein größerer Schaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an dem Abend gemacht haben, sich unter 04941-6060 an die Polizei in Aurich zu wenden.

Europaletten angezündet

Auf dem Grundstück der Oldersumer Straße 195, in Aurich - OT Haxtum -, kam es am Freitag, gegen 14:30 Uhr, zu einem Brand von mehreren Europaletten. Die verständigten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hatten das Geschehen kurz nach Eintreffen unter Kontrolle, so dass es nicht zu größeren Schäden kam. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Paletten von Personen angezündet wurden, welche im Anschluss fußläufig flüchteten. Die Polizei bittet weitere Zeugen zu dem Geschehen, sich unter 04941-6060 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Spiekeroog - Ladendiebstahl

Am Freitagmittag, gegen 12:00 Uhr, beobachtete die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Straße Norderloog, dass eine Frau ein Bekleidungsstück in ihre Tasche steckte und anschließend, ohne dieses zu bezahlen, zu ihrem Fahrrad ging. Nachdem die Mitarbeiterin die Frau ansprach, wurde das Kleid wieder ausgehändigt. Die Frau aus dem Landkreis Vulkaneifel muss sich jetzt strafrechtlich für ihr Handeln verantworten.

Verkehrsgeschehen

Bensersiel - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt Auf der kommunalen Entlastungsstraße beabsichtigte ein 64-jähriger Mann aus dem Rhein-Kreis Neuss mit seinem Dacia einen Traktor zu überholen. Ein Unbekannter überholte den 64-Jährigen, obwohl sich dieser bereits im Überholvorgang befand. Während des Überholmanövers des Unbekannten streifte dieser mit seinem Auto die linke Fahrzeugseite des Dacia. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Neuharlingersiel, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 11:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

