POL-AUR: Norden - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Krummhörn/Pewsum - Fahrradfahrer schwer verletzt

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag vor einem Supermarkt in der Gewerbestraße in Norden. Ein bislang Unbekannter beschädigte auf dem Parkplatz das Heck eines VW Passat. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zuwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Krummhörn/Pewsum - Fahrradfahrer schwer verletzt

Bei einem Fahrradunfall in der Gemeinde Krummhörn ist am Donnerstag ein 44-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der 44-Jährige fuhr gegen 15.20 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg an der Eilsumer Straße (L 4) von Jennelt in Richtung Pewsum, als ihn ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer überholte. Nach ersten Erkenntnissen berührten sich die Räder, wodurch der 44-jährige Fahrradfahrer stürzte. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

