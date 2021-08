Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Zwei Tatverdächtige nach Farbschmierereien auf Norderney ermittelt

Aurich/Norderney (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Zwei Tatverdächtige nach Farbschmierereien auf Norderney ermittelt

Auf Norderney wurde am Donnerstag eine Gartenlaube in der Straße Am Leuchtturm durch Farbschmierereien beschädigt. Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei nur wenig später zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 21 Jahren ermitteln und vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der Verdächtigen erwirkt. In den Wohnungen konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten umfangreiches Beweismaterial auffinden und sicherstellen. Das Material wird derzeit ausgewertet. Die beiden Heranwachsenden aus Oldenburg erwartet ein Strafverfahren. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

