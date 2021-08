Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Langeoog - Auseinandersetzung in der Fußgängerzone +++ Esens - Pflastersteine auf Fahrbahn führten zu Unfällen +++ Esens/Neuharlingersiel - Autofahrer geriet in den Gegenverkehr

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Langeoog - Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

Auf Langeoog wurde die Polizei am Mittwochabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gerufen. Ein 59-Jähriger und ein 72-Jähriger waren nach ersten Erkenntnissen in der Fußgängerzone in einen Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlugen sich die Männer. Beide wurden verletzt. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und fertigte entsprechende Strafanzeigen.

Verkehrsgeschehen

Esens/Dunum - Pflastersteine auf Fahrbahn führten zu Unfällen

In der Gemeinde Esens führten am Mittwoch Pflastersteine auf der Fahrbahn zu zwei Verkehrsunfällen. Ein Fahrzeug hatte die Pflastersteine offenbar geladen und in Dunum auf der L8 verloren. Als gegen 7.15 Uhr ein Seat-Fahrer auf der L8 ein anderes Fahrzeug überholte, überfuhr er zwei auf der Fahrbahn liegende Steine, sodass zwei Reifen und Felgen seines Autos beschädigt wurden. Ebenso erging es kurze Zeit später dem Fahrer eines Opel Corsa. Auch er überfuhr die Steine, die er zuvor nicht gesehen hatte, und erlitt einen Schaden an seinem Wagen. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04971 926500.

Esens/Neuharlingersiel - Autofahrer geriet in den Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Großholum-Dorfstraße (L6) zwischen Esens und Neuharlingersiel. Zwei Autofahrer fuhren nach bisherigem Erkenntnisstand hintereinander in Richtung Neuharlingersiel, als ihnen kurz vor Groß Hulum ein weißer PKW entgegenkam. Der Fahrer des weißen Autos geriet auf den linken Fahrstreifen und streifte den voranfahrenden Ford Transit. Anschließend fuhr der Fahrer des weißen PKW zurück auf seinen Fahrstreifen, geriet jedoch nach etwa 50 Metern wieder auf die Gegenfahrbahn. Hier konnte der zweite Autofahrer, der in Richtung Neuharlingersiel unterwegs war, noch rechtzeitig nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. An dem Ford Transit, der touchiert wurde, entstand Sachschaden. Der Fahrer des weißen Autos setzte seine Fahrt in Richtung Esens fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Polizei Esens bittet um Hinweise unter Telefon 04971 926500.

