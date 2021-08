Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Grimersum - Kanister nach Dieseldiebstahl aufgefunden: Wer kann Hinweise geben? +++ Berumbur - Motorradfahrer nach Unfall geflüchtet

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn/Grimersum - Kanister nach Dieseldiebstahl aufgefunden: Wer kann Hinweise geben? (FOTO)

Vermutlich in der Nacht vom 13.07.2021 auf den 14.07.2021 kam es in Grimersum an der Eilsumer Landstraße zu einem Dieseldiebstahl. Aus zwei Baufahrzeugen, die dort aufgrund von Bauarbeiten abgestellt waren, wurden mehrere hundert Liter Diesel entwendet. Wenig später fand ein Zeuge im Emder Weg, angrenzend zur Eilsumer Landstraße, mehrere 20-Liter-Kanister, verpackt in Plastiksäcken. Diese stehen mutmaßlich in einem Zusammenhang mit dem Diebstahl. Wer kann Hinweise zur Herkunft der Kanister geben oder Hinweise auf Personen, die diese am Auffindeort zurückgelassen haben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Motorradfahrer nach Unfall geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Mittwoch in Berumbur. Gegen 20.50 Uhr war eine 61 Jahre alte Frau mit einem Opel auf der Hauptstraße unterwegs und wollte nach links in den Rüschweg fahren. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr der Frau in die linke Fahrzeugseite. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte der Unbekannte seine Fahrt über den Rüschweg in Richtung Blandorfer Straße fort. An dem Opel entstand Sachschaden. Eine Person auf einem zweiten Motorrad soll den Unfall beobachtet haben und in Richtung Großheide davongefahren sein. Hinweise auf die beiden Motorradfahrer nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

