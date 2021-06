Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Im Acker gelandet...

Meckenheim (ots)

...ist am Donnerstagabend (10. Juni, 18 Uhr) der Fahrer eines Mercedes auf der K10, als er der 25-Jährigen Fahrerin eines Mitsubishi ausweichen musste. Von einer Zufahrt auf die K10 wollte die junge Frau einfahren und übersah dabei den aus Richtung Ruppertsberg kommenden Mercedes, der nach einem Ausweichmanöver ein Geländer durchbrach und in einem Feld landete. Für die Bergung durch einen Abschleppdienst musste die K10 für eine Viertelstunde in beide Richtungen gesperrt werden.

