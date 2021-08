Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch, den 11.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

In Aurich wurde in der Nacht zu Dienstag in der Norderstraße ein Pedelec gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 5.30 Uhr. Entwendet wurde ein grauschwarzes E-Bike der Marke Gazelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer nach Unfall davongefahren

Zu einer Unfallflucht kam es in der vergangenen Woche in der Friedhofstraße in Aurich. Nach bisherigem Erkenntnisstand stieß ein bislang Unbekannter beim Ausparken gegen einen hellblauen BMW 3er. Der Wagen wurde am rechtsseitigen Heck beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 04.08.2021, 23 Uhr, und Freitag, 06.08.2021, 14.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Rufnummer 04941 606215 zu melden.

Aurich/Middels - Transporter-Fahrer flüchtete

In der vergangenen Woche kam es auf der Wittmunder Straße (B210) zwischen Aurich und Wittmund zu einem Verkehrsunfall. Am Mittwoch, 04.08.2021, fuhr die Fahrerin eines VW Golf um kurz nach 8 Uhr auf der B210 in Richtung Wittmund, als ihr ein Transporter entgegenkam und auf ihre Fahrspur geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die VW-Fahrerin ausweichen und stieß dabei gegen ein Verkehrszeichen. Der Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Es soll sich um einen weißen Transporter, möglicherweise ein VW Crafter, gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto aufgebrochen

In der Brauhausstraße in Norden hat ein bislang Unbekannter in der Nacht zu Mittwoch ein Auto aufgebrochen. Der Täter durchwühlte den Innenraum eines Daewoo Chevrolet und entwendete Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 18.20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden erbeten unter der Telefonnummer 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Autos in Brand gesetzt

In Wittmund sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt worden. In der Straße Am Schützenplatz fingen ein Toyota Aygo und ein VW Caddy Feuer. Auch eine angrenzende Hecke geriet in Brand. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei geht nach derzeitigem Erkenntnisstand von Brandstiftung aus und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Die Brände wurden vermutlich gegen 1.10 Uhr gelegt. Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell