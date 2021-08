Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 09.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Georgsheil - Aufbruch mehrerer Pkw

Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Firmengelände in der Gewerbestraße. Auf dem Firmengelände wurden mehrere Pkw gewaltsam geöffnet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen. Auf einem angrenzenden Firmengelände wurde ein weiterer Pkw durch Unbekannte Personen auf unbekannte Weise geöffnet. Diese Tat ereignete sich in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen BMW auf der Leerer Landstraße. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Fahrerin des BMW, eine 43-jährige Auricherin, unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Der Auricherin wurde eine Blutprobe entnommen und sie muss sich jetzt strafrechtlich für ihr Verhalten verantworten.

Ihlow - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 19-jähriger Auricher wurde am Sonntag, gegen 19:30 Uhr, mit einem BMW in Ihlow durch Polizeibeamte kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weswegen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen

Bereits am Mittwochmorgen, den 04.08.2021, gegen 06:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrradfahrerinnen auf dem Amaryllisweg. Die beiden Frauen stießen mit ihren Fahrrädern zusammen, woraufhin beide zu Fall kamen. Eine 60-jährige Wiesmoorerin verletzte sich hierbei leicht. Die andere Frau entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien anzugeben und somit ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 9140510.

Aurich - Unfall unter dem Einfluss von Alkohol

Am Sonntagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Großefehn mit seinem VW Polo die Wieseder Straße in Richtung der Straße Zum Kanal / Brockzetel. Der Großefehntjer fuhr in einer Kurve geradeaus gegen den Zaun einer Bundeswehrliegenschaft. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von etwas über einem Promille. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer und seine 3 Beifahrer blieben durch den Unfall unverletzt. Der Großefehntjer muss sich jetzt strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

Aurich - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Pkw am Sonntagmorgen, gegen 08:00 Uhr, den in der Jahnstraße geparkten Dacia einer 31-jährigen Auricherin. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigungen an zwei Kfz

In der Nacht zu Montag wurden auf dem Gelände eines Kfz-Betriebs an der Norddeicher Straße ein Wohnmobil und ein Pkw durch Unbekannte beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Kfz, vermutlich beim Ein-/Ausparken, am vergangenen Donnerstag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr, den geparkten Pkw eines 73-jährigen Großheiders. Der Golf war in der Zeit auf einem Parkplatz in der Schloßstraße geparkt. Nach dem Unfall entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Großheide - Unfall unter dem Einfluss von Alkohol

Ein 22-jähriger Großheider befuhr mit seinem Volkswagen am Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, die Großheider Straße und versuchte nach rechts in den Thünerweg abzubiegen. Hierbei kam der Großheider von der Fahrbahn ab und beschädigte einen angrenzenden Stromkasten, woraufhin mehrere Haushalte zwischenzeitlich keine Stromanbindung mehr hatten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher nicht unerheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Großheider wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte den geparkten Ford eines 52-jährigen Esensers in der Jücherstraße. Der Schaden beläuft sich auf eine höhere, dreistellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Friedeburg - Mitarbeiter des Rettungsdienstes beleidigt

Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Einsatz des Rettungsdienstes in der Straße Schwarzer Berg. Ein 45-jähriger Mann aus Wilhelmshaven beleidigte die eingesetzten Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Der Wilhelmshavener muss sich jetzt strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell