POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, den 06.08.2021

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, den 06.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, den 06.08.2021

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer erfasst Radfahrerin im Kreisverkehr

Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag in Südbrookmerland mit einer Radfahrerin im Kreisverkehr kollidiert. Der Audi-Fahrer war gegen 14 Uhr auf der Ekelser Straße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr in Richtung Ritzweg ein. Hierbei stieß er mit einer von rechts kommenden Pedelec-Fahrerin zusammen. Die 63-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Pewsum - Unfallflucht

In der Gemeinde Krummhörn kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Ein 17-Jähriger fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 8.20 Uhr in Pewsum mit seinem Fahrrad auf der Woltzetener Straße in Richtung Woltzeten, als ein Autofahrer aus der Berliner Straße kam und vor ihm auf die Straße fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Jugendliche stark abbremsen und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Er soll einen schwarzen Mercedes gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

