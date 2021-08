Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag den 06/07.08.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Streit eskaliert

Nach vorangegangenen, verbalen Streitigkeiten wurden Beamte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund am Freitagabend um 20:15 Uhr in die Von-Bodelschwingh-Straße in Aurich alarmiert. Dort hatte ein 28-jähriger Mann aus Aurich einem 24-jährigen Mann ebenfalls aus Aurich Schläge angedroht. Aufgrund der Gesamtumstände wurde dem 28-jährigen ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er zunächst auch nachkam. Kurze Zeit später kehrte der Auricher jedoch wieder an die Einsatzörtlichkeit zurück und bedrohte das Opfer erneut. Da der Täter dem zuvor ausgesprochenen Platzverweis augenscheinlich nicht nachgekommen war, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Täter wurden entsprechende Strafverfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Kradfahrer

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 16-jähriger Fahrzeugführer aus Ihlow am frühen Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr auf dem Ochtelburer Weg mit seinem Kleinkraftrad alleinbeteiligt in den angrenzenden Straßengraben. Dabei kollidierte er mit einem dort befindlichen Telegrafenmast. Durch den Zusammenstoß wurde der 16-jährige schwer verletzt und musste einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ihlow - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Samstagmorgen um 07:39 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Aurich in der Benzstraße in Riepe einen 43 -jährigen LKW-Fahrer aus dem europäischen Ausland. Dieser war einem Zeugen aufgrund des doch deutlichen Atemalkoholgeruches aufgefallen. Bei der anschließenden Überprüfung stellten sie fest, dass dieser mit deutlich über 2 Promille nicht mehr in der Lage war, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Mehrere Personen schlagen auf Mann ein

Die Polizei Norden sucht Zeugen zu einem Vorfall aus der Nacht von Freitag auf Samstag. Vier bis sechs Jugendliche bzw. junge Heranwachsende sollen in einem Zeitraum zwischen 23:15 und 23:25 Uhr auf einen 43-jährigen Mann aus Norden eingeschlagen und ihn nicht unerheblich verletzt haben. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei und ließen ihr verletztes Opfer zurück. Der Vorfall ereignete sich zum genannten Zeitpunkt auf dem Festplatz am Hamwehr in Dornum. Hinweise nimmt die Polizei in Norden (Tel.: 04931-9210) oder Dornum (Tel.: 04933-992750) entgegen.

Hage - Körperverletzung zwischen Nachbarn

Zwei 57- bzw. 51-jährige Männer aus Hage sind am Freitagabend in Streit geraten. Aus verbalen Streitigkeiten entwickelte sich zwischen den beiden Nachbarn eine handfeste Auseinandersetzung, bei der sich beide verletzten. Die Polizei hat zwei Strafverfahren aufgenommen.

Norden - Mann schlägt auf mehrere Personen ein Nach einem Streit mit mehreren Personen schlug ein amtsbekannter 21-jähriger Mann aus Norden am Freitagabend auf mehrere Personen ein. Die Polizei hat gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Wirdum - Dachstuhlbrand

Zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen 02:45 Uhr teilten Nachbarn den Brand in einer leerstehenden Doppelhaushälfte im historischen Wirdumer Ortskern mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer mit einem Großaufgebot unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf umliegende Objekte verhindern, das Gebäude selbst konnte jedoch nicht mehr gerettet werden.

Hinte - Falsche Wasserwerksmitarbeiter

Am Freitagvormittag gaben sich zwei Personen in Hinte gegenüber einem älteren Mitbürger als Mitarbeiter des Emder Wasserwerks aus und verschafften sich so Zugang zu dessen Wohnung. Die Personen sahen sich in der Wohnung um, entwendeten jedoch nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Polizei. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, sich bei Zweifeln an der Authentizität von vermeintlichen Außendienstmitarbeitern bei der vorgeblichen Dienst- bzw. Arbeitsstelle zu erkundigen, ob ein entsprechender Auftrag vorliegt.

Norden - Hinweis

Die Polizei Norden bittet Eltern darum, ihre Kinder für die Gefahren, offen herumliegender Injektionsspritzen, zu sensibilisieren. Diese können nicht nur ein allgemeines Verletzungsrisiko darstellen, sondern - bei einer entsprechenden Vorerkrankung des Nutzers - schlimmstenfalls ansteckende Krankheiten durch eine Stichverletzung übertragen. Leider kommt es vereinzelt vor, dass Spritzen durch ihre Nutzer vorsätzlich oder fahrlässig unsachgemäß entsorgt und dadurch für Mitmenschen zu einer Gefahr werden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Reepsholt - Diebstahl eines hochwertigen Aufsitzmähers

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag wurde vom Gelände eines Fachhandels an der Reepsholter Hauptstraße ein Aufsitzmäher der Marke Husqvarna entwendet. Dieser befand sich zwar auf dem umschlossenen Firmengelände, jedoch haben bislang unbekannte Täter sich zutritt verschaffen können und diesen Mäher entwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Transportfahrzeug dazu benutzt wurde. Wer hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möchte sich bei der Polizei Wittmund melden.

Nenndorf - Sachbeschädigungen

Am späten Freitagabend kam es im Vadiesweg in Nenndorf zu zwei Sachbeschädigungen. Zunächst wurde die 69jährige Bewohnerin aus dem Schlaf gerissen, als die Scheibe ihres Schlafzimmerfensters eingeschlagen wurde. Wenig später musste zusätzlich festgestellt werden, dass auch ihr Fahrzeug auf dem Grundstück beschädigt wurde, indem der Lack zerkratzt wurde. Hinweise zum Täter konnten vor Ort nicht erlangt werden, daher werden Zeugen gebeten, sich mit Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

