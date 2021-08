Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 08.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Ladendiebstahl

Aurich - In einem Lebensmittelgeschäft im Fischteichweg in Aurich entwendete ein 22-jähriger Mann aus Aurich eine Flasche Vodka. Er konnte von Mitarbeitern festgehalten werden, als er das Geschäft verlassen wollte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kennzeichendiebstahl

Aurich - Durch einen unbekannten Täter wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein PKW-Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug, ein Mercedes Benz, stand in der Straße "Am Bahndamm" in Aurich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Aurich - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielt eine Streifenwagenbesatzung am Sonntagvormittag, gegen 09:40 Uhr, einen VW in der Straße "An der Waldschule" in Aurich an. Es stellte sich heraus, dass der 64-jährige Fahrzeugführer aus Aurich mit etwas mehr als 1,1 Promille absolut fahruntüchtig war. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwerer Unfall

Aurich - Am Samstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann aus Siegburg mit seinem Renault die Leerer Landstraße aus Schirum kommend stadteinwärts. In Höhe der Einmündung zum Bengenkampsweg geriet der Mann aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und prallte mit einem BMW zusammen, der in Richtung Schirum unterwegs war. Das Ehepaar aus Bergisch Gladbach wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mann aus Siegburg wurde schwer verletzt. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen dem Auricher Krankenhaus zugeführt. In der Folge prallte der Renault der Renault-Fahrer noch in einen Mercedes, der dem BMW folgte. Der 30-jährige Fahrzeugführer aus Hannover wurde durch den Unfall leicht verletzt. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. In der Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße.

Verkehrsunfallflucht

Aurich - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein BMW beschädigt, der auf einer Anschrift im Dornbuschweg in Aurich abgestellt war. Spuren deuteten darauf hin, dass der Schaden an dem PKW durch einen Radfahrer verursacht wurden, der sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt hat. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Unfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln Aurich - Zu einem Unfall kam es am Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, in der Beltenkampstraße in Aurich. Ein 34-jähriger Mann aus Aurich fuhr mit seinem VW Polo gegen eine Straßenlaterne. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Altkreis Norden

Körperverletzung

Norden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:30 Uhr in einer Gaststätte im Bereich der Innenstadt zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann soll dabei einem 24-jährigen Gast ein Trinkglas am Kopf zerschlagen haben, wodurch dieser eine Kopfplatzwunde erlitten hat. Der Täter soll ca. 20 Jahre alt und schlank sein. Der südländisch beschriebene Mann hatte sich vor der Tat in Begleitung von zwei weiteren Männern, von denen einer einen Gips am Arm trug, ebenfalls in der Gaststätte aufgehalten. Alle drei Personen flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Osteel - Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, wurde der Polizei durch Zeugen ein offensichtlich betrunkener Radfahrer in Osteel, in der Fabriciusstraße gemeldet. Im Rahmen der Kontrolle sollten die Personalien des Verursachers festgestellt werde. Dabei schlug der Betrunkene in Richtung der Beamten und beleidigte sie mehrfach. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Später fiel der Mann erneut auf und wurde schließlich dem Krankenhaus zugeführt.

Unfallflucht

Norddeich - Am Freitagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 16:20 Uhr, ereignete sich auf dem Großraumparkplatz Dörper Weg eine Verkehrsunfallflucht. An einem geparkten weißen Seat Leon mit der Städtekennung HG (Homburg) wurde die Beifahrertür beschädigt, möglicherweise durch einen daneben zuvor abgestellten grauen Kombi. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Brand eines Wohnwagens

Bensersiel - Am Samstagnachmittag geriet ein Wohnwagen auf dem Campingplatz Bensersiel vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der Akkutechnik in Brand. Anwohner auf dem Campingplatz stellten den Brand in der Entstehung durch einen Brandmelder fest und alarmierten unverzüglich die Feuerwehr. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, jedoch konnte der Wohnwagen an sich gerettet werden. Die Eigentümer waren bei Brandentstehung nicht vor Ort, so dass auch niemand verletzt wurde.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wiesedermeer - Während einer durchgeführten Geschwindigkeitsmessung am Samstagnachmittag in Wiesedermeer wurde ein 22-jähriger Mann aus Uplengen aufgrund einer Überschreitung kontrolliert. Während der Kontrolle konnte er keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Erste Ermittlungen ergaben, dass er dies nicht konnte, da er seinen Führerschein bereits wegen anderer Verstöße abgeben musste. Somit wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt vor Ort untersagt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Westerholt - Am Samstagabend, gegen 23:55 Uhr, wurde ein 23-jähriger PKW-Führer aus Moorweg in Westerholt angehalten und kontrolliert. Während dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein beweiskräftiger Test am stationären Alcomaten ergab einen Atemalkoholwert von über 0,9 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Brand von Abfallbehältern

Wittmund- In den öffentlichen Toiletten auf dem Karl-Bösch-Platz in Wittmund kam es am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, zu einer Brandentwicklung. Es wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter das Papier in den Mülleimern angezündet haben. Dies führte zu einer enormen Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste ausrücken, um abzulöschen und durchzulüften. Hinweise bitte an die Polizei Wittmund!

