Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 17. April 2021, 12.00 Uhr, und Montag, dem 19. April 2021, 05.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Glaßdorfer Straße aus dem Dieseltank einer dort abgestellten Sattelzugmaschine ca. 330 Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit zwischen Freitag, dem 16. April 2021, 20.00 Uhr, und Montag, dem 19. April 2021, 12.00 Uhr, kletterte ein bislang unbekannter Täter in der Straße Am Westerfeld zunächst auf die Motorhaube eines dort abgestellten silbernen PKW Skoda Kodiak. Von dort begab er sich bis auf das Autodach. Die hierdurch entstandene Schadenshöhe beträgt 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Molbergen unter der Telefonnummer (0 44 75) 94 12 20 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell