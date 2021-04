Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 19. April /20. April 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Montag, den 19. April 2021, 04.30 Uhr, bis Dienstag, 20. April 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zur Einleitung von insgesamt 19 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hiervon waren zehn Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen.

Am Abend des Montags, 19. April 2021, wurden mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Lankumer Ring in Cloppenburg festgestellt, die sich zu unerlaubten Ansammlungen getroffen hatten. Fünf Männer im Alter von 20 bis 27 Jahren, die alle aus unterschiedlichen Haushalten aus Großenkneten stammten, wurden entsprechend kontrolliert. Hierbei zeigten sie sich äußerst aggressiv und uneinsichtig. Einem Platzverweis kamen sie erst nach, nachdem zusätzliche Einsatzkräfte hinzugerufen worden waren. Einen 22.Jährigen aus der Gruppe erwartet zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er gegen über den Beamten seine Personalien nicht vollständig angeben wollte.

