Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Ausstellungshalle

Zwischen Samstag, 10. April 2021, 14.00 Uhr und Montag, 19. April 2021, 18.00 Uhr kam es in der Langenstraße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter drangen in eine Ausstellungshalle ein und entwendeten Waschtischarmaturen und Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an einer Sporthalle

Am Montag, 19. April 2021, kam es gegen 17.00 Uhr an der Leharstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf drei Fensterscheiben einer Sporthalle mit einem Stein ein. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Ahlhorner Fischteiche - Eigentümer von Fahrzeugschlüssel gesucht (mit Foto)

Am Sonntag, 18. April 2021, gegen 13:30 Uhr, wurde ein Schlüsselbund an den Ahlhorner Fischteichen gefunden und bei der Autobahnpolizei Ahlhorn abgegeben. Unter anderem ist ein Kraftfahrzeugschlüssel des Herstellers Hyundai Bestandteil des Schlüsselbunds. Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen. Der Schlüssel wird am Ende der Woche an ein Fundbüro übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell