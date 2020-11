Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Motorrollers

WassenbergWassenberg (ots)

Zuletzt hatte der Besitzer eines Motorrollers diesen vor seiner Wohnanschrift in der Roermonder Straße gesehen. Dort hatte er ihn am Mittwoch, 4. November, gegen 20 Uhr abgestellt. Zeugen hatten diesen Motorroller am Donnerstagmorgen, 5. November in Geilenkirchen auf der Goethestraße gefunden. Wer ihn gestohlen hat, muss jetzt ermittelt werden. Zeugen, die den Diebstahl in Wassenberg oder das Abstellen des Rollers in Geilenkirchen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Hückelhoven in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

