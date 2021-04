Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15. April 2021, 15.00 Uhr, und Montag, 19. April 2021, 07.00 Uhr, wurden in der Sperberstraße mehrere, dort befindliche Baucontainer aufgebrochen. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Bösel - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 16. April 2021, 15.00 Uhr, und Montag, 19. April 2021, 08.15 Uhr, beschädigen bislang unbekannte Täter den Stabmattenzaun an der Oberschule in der Straße Auf dem Rahe. Des Weiteren begaben sich die Täter auf das Schulgelände und warfen dort eine Keller-/Schachtabdeckung über den Zaun. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16. April 2021, 12.00 Uhr, bis Freitag, 16. April 2021, 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Hafen abgestellten weißen PKW Audi A4 Avant. Es entstand ein Schaden am Kotflügel sowie Schweller vorne links. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

