POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Unbekannte verunglimpfen Mitarbeiter des Rathauses

In den vergangenen Tagen wurde durch einen bislang unbekannten Täter in sozialen Netzwerken eine Fotomontage veröffentlicht, die einen Mitarbeiter des Rathauses Damme in verächtlicher Art und Weise darstellt. Vertreter des Rathauses teilten den Sachverhalt der Polizei mit. Derzeit wird gegen unbekannte wegen des Verdachts der Beleidigung und/oder üblen Nachrede ermittelt.

Bakum - gemeinschädliche Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 15. April 2021, 20.00 Uhr, und Samstag, den 17. April 2021, 20.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Außenmauer der Pfarrkirche St. Johannes Baptist an der Kirchstraße mit weißer Sprayfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (0 44 46) 95 97 10 entgegen.

