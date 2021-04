Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 18. April 2021, gegen 14.55 Uhr, ereignete sich in 49439 Steinfeld, an der Handorfer Straße, ein Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 21-jährige Unfallverursacher befuhr mit einem motorisierten Zweirad die Handorfer Straße in Fahrtrichtung Steinfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte er sich leicht. Das Unfallfahrzeug soll im Nachgang von der Unfallstelle weg transportiert worden sein und konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden. Erst dann wurde der Rettungsdienst sowie die Polizei hinzugezogen. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am 01. April 2021, zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, stellte eine Pkw-Fahrerin ihren Pkw Daimler, Smart ForFour, schwarz, auf dem Parkplatz des K+K Marktes ab. Im Nachhinein wurde ein Schaden in Höhe von 1000 Euro am Pkw festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht der Urkundenfälschung

Am Montag, 19. April 2021, wurde um 14.45 Uhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer, der in Lohne wohnt, auf der Nieberdingstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem vorgezeigten Führerschein besteht der Verdacht, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Diese wurde zur weiterten Überprüfung sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Das Gleiche Verfahren erwartet einen 47-jährigen Pkw-Fahrer, der in Lohne wohnt. Dieser wurde gegen 17.55 Uhr auf der Brandstraße kontrolliert. Auch hier besteht der Verdacht, dass die vorgezeigte Fahrerlaubnis gefälscht sein könnte.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 19. April 2021, wurde gegen 18.40 Uhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Badbergen auf der Hakenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 19. April 2021, wurde gegen 14.15 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss mit zu lautem Fahrzeug

Am Montag, 19. April 2021, wurde gegen 17.15 Uhr auf der Bersenbrücker Straße ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Badbergen kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass an seinem Pkw Bauartveränderungen vorgenommen worden sind, sodass die Fahrgeräusche zu laut sein könnten. Der Pkw wurde zur Vorführung bei einem Sachverständigen sichergestellt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 14. April 2021, 22.00 Uhr und Donnerstag, 15. April 2021, 19.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße Achtern Thun zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Smart. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Steinfeld - Schwerer Verkehrsunfall

Am Montag, 19. April 2021, kam es gegen 11.00 Uhr an der Kreuzung der Handorfer Straße und der Dammer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Sottrum und eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin aus Steinfeld befuhren beide die Handorfer Straße in gleicher Richtung. Als die Steinfelderin die Dammer Straße überquerte bog der Lkw-Fahrer in diese ein und übersah die Frau. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 70-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 1250 Euro geschätzt.

