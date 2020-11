Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Linksabbieger kollidiert an Kreuzung mit entgegenkommendem Pkw: Vier Verletzte und 16.000 Euro Schaden

KasselKassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Ein Linksabbieger hat am gestrigen Dienstagabend auf der Kreuzung Kölnische Straße/ Querallee in Kassel die Vorfahrt eines entgegenkommenden BMW missachtet, woraufhin beide Autos im Kreuzungsbereich zusammengestoßen waren. Der 20-jährige Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlich sein sollen. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Vellmar in ein Kasseler Krankenhaus. Seine 19-jährige Beifahrerin aus Kassel sowie die Fahrerin und Beifahrerin des linksabbiegenden Smart wurden leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an den beiden PKW, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Innenstadtreviers berichten, war es gegen 20:50 Uhr zu dem Unfall gekommen. Eine 21-jährige Frau aus Kassel war mit ihrem Smart auf der Kölnischen Straße von der Bürgermeister-Brunner-Straße kommend in Richtung Querallee unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach links in die Querallee abbog, übersah sie offenbar den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw und kollidierte mit diesem. Die Beifahrerin im BMW, die Smartfahrerin und ihre 24-jährige Beifahrerin aus Kassel wurden ebenfalls zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Kreuzung bis etwa 21:45 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

