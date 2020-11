Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Duo schiebt gestohlenen Betonmischer vor sich her: Festnahme auf frischer Tat

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord:

Auf frischer Tat ertappte eine Streife des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum heutigen Dienstag zwei Diebe in der Kasseler Nordstadt und nahm die 24 und 29 Jahre alten Männer fest. Die Polizisten waren auf einer Streifenfahrt gegen 1 Uhr nahe des Halitplatzes auf das verdächtige Duo aufmerksam geworden, das einen Betonmischer vor sich herschob. Dies veranlasste die Beamten, die Männer genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, standen beide erheblich unter Alkoholeinfluss und sind zudem bei der Polizei keine Unbekannten. Wenig glaubhaft beteuerten sie zunächst gegenüber der Streife, den Betonmischer mit Firmenaufkleber soeben gefunden zu haben. Die beiden 24- und 29-Jährigen, bei denen Atemalkoholtests später 2,9 und 2,4 Promille zum Ergebnis hatten, nahmen die Polizisten mit auf das Revier und leiteten eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen sie ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen, von welcher Baustelle der sichergestellte Betonmischer gestohlen wurde, dauern an.

