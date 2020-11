Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Häuser von Einbrechern heimgesucht: Zeugen in Wolfsanger und Niestetal gesucht

KasselKassel (ots)

Kassel-Wolfsanger und Niestetal (Landkreis Kassel):

Zwei Einfamilienhäuser in der Kasseler Metzelsteinstraße und in Niestetal-Heiligenrode wurden am gestrigen Montag während der Abwesenheit der Bewohner von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht. Konkrete Hinweise, dass die beiden Taten auf das Konto derselben Täter gehen, liegen den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei bisher nicht vor. Die Kriminalbeamten suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben.

Terrassentür in Wolfsanger aufgebrochen

Der Einbruch in das Haus in der Metzelsteinstraße, Ecke Mayenfeldstraße, ereignete sich in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter mit mitgebrachtem Werkzeug die Terrassentür aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit mehreren erbeuteten Münzen und Bargeld ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Den angerichteten Sachschaden beziffern die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes auf rund 750 Euro.

Täter gehen bei Einbruch in Niestetal leer aus

Leer gingen unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Einbruch in das Haus im Niestetaler Umbachsweg, nahe "Am Spitzen Berg", aus. Die Einbrecher hatten sich aus unbekannter Richtung der Gebäuderückseite angenähert und dort ein Fenster gewaltsam aufgehebelt. Auf ihrem Beutezug wurden die Täter offenbar nicht fündig, denn sie durchwühlten zwar mehrere Schränke in dem Haus, flüchteten aber letztlich ohne Beute. Der Einbruch hatte sich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr ereignet.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen an den beiden Tatorten gemacht haben, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

