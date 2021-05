Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter Mann geht in Untersuchungshaft

Halle (ots)

Am Samstag, den 1. Mai 2021 kontrollierten Bundespolizisten gegen 08:30 Uhr einen Reisenden auf dem Hauptbahnhof Halle. Die sich anschließende Überprüfung seiner Personaldaten im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der 49-Jährige per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Die Bundespolizisten setzten den Mann davon in Kenntnis und nahmen ihn fest. Der Deutsche wurde um 11:00 Uhr einen Haftrichter am Amtsgericht Merseburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. So übergaben die Einsatzkräfte den Mann anschließend an die Justizvollzugsanstalt Halle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell