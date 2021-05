Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 41-jähriger Maskenverweigerer spuckt und greift Bundespolizisten mehrfach an

Halberstadt (ots)

Am Freitag, den 30. April 2021 bemerkten Bundespolizisten um 21:49 Uhr einen Reisenden im Hauptbahnhof Halberstadt, der keinen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz trug. Er kam mit einem Regionalexpress aus Richtung Quedlinburg an und trug auch beim Aussteigen aus dem Zug keine Maske. Die Bundespolizisten sprachen den Mann daraufhin an und wollten seine Identität feststellen. Der 41-jährige Deutsche verweigerte sowohl das Aufsetzen einer Maske, als auch sich auszuweisen. Die Bundespolizisten durchsuchten ihn daraufhin, wobei er unkontrolliert in Richtung der Oberkörper der Bundespolizisten schlug. Der Mann musst gefesselt und für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden. Auch hierbei sperrte er sich und versuchte einen Bundespolizisten mehrfach zu treten. Da dies misslang, spuckte er einen weiteren Bundespolizisten an und traf ihn unter anderem im Gesicht. Hierbei äußerte er "Da hast Du Corona." Zudem ließ er sich immer wieder fallen und beleidigte die Bundespolizisten massiv mit ehrverletzenden Worten. Während der Durchsuchung in der Dienststelle versuchte er dann noch mittels eines Kopfstoßes auf einen der eingesetzten Bundespolizisten einzuwirken. Glücklicherweise wurde keiner der Einsatzkräfte verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Nachdem die Identität feststand, ergab die fahndungsmäßige Überprüfung, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Mit seinem Verhalten kamen weitere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung hinzu. Zudem wird das zuständige Gesundheitsamt über den Sachverhalt informiert und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Nichtragens der erforderlichen Schutzmaske gefertigt.

