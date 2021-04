Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Diebstahl von Außenbordmotoren beim Ruderclub Lauffen - 74348 Lauffen am Neckar, Landkreis Heilbronn

Göppingen (ots)

74348 Lauffen am Neckar, Landkreis Heilbronn

Beim Ruderclub Lauffen kam es zwischen Donnerstag, den 01.04.2021, und Freitag, den 02.04.2021, im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 13:00 Uhr am Neckaruferweg zu einem Diebstahl von zwei Außenbordmotoren sowie einem zur Tat verwendeten Schlauchboots. Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich mehrere unbekannte Täter die hüfthohe Umzäunung zum Steg der Sportbootliegeplätze überstiegen und dort zunächst ein Schlauchboot ins Wasser setzten, um anschließend zwei Außenbordmotoren anderer Boote zum Teil mit Zubehör im Wert von etwa 1500.- Euro zu entwenden. Im Bereich der überdachten Sitzgelegenheit in der Nähe zum Steg wurde Unrat festgestellt, der möglicherweise von Tätern hinterlassen wurde. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen an die Wasserschutzpolizeistation Heilbronn (Telefon-Nummer 07131/92180) zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell