Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Betrunken gefahren +++ Aurich/Tannenhausen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall +++ Großefehn - Transporter in Graben geraten

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken gefahren

Zu einem Parkplatzunfall kam es am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in Südbrookmerland. Ein 53-jähriger Autofahrer war nach derzeitigem Erkenntnisstand vor einem Kiosk in der Tom-Brook-Straße gegen ein geparktes Auto gefahren. Offenbar hatte er zuvor Alkohol konsumiert. Die Beamten ließen den Autofahrer einen Atemalkoholtest machen - der Test ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Dem 53-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Aurich/Tannenhausen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Tannenhausen am Donnerstagabend sind zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 41 Jahre alte Chevrolet-Fahrerin war gegen 15.50 Uhr auf der Tannenstraße in Richtung Dornumer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah die 41-Jährige nach ersten Erkenntnissen beim Linksabbiegen auf die Dornumer Straße eine von rechts kommende Dacia-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 79 Jahre alte Dacia-Fahrerin und die Chevrolet-Fahrerin wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Großefehn - Transporter in Graben geraten

Zwei Personen sind am Donnerstag bei einem Unfall in Großefehn verletzt worden. Eine 26 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war gegen 17 Uhr auf der Straße Norderney in Richtung Höchter Straße unterwegs, als sie an einer abgeknickten Vorfahrtstraße seitlich mit einem entgegenkommenden Transporter zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der Transporter nach rechts in einen Graben geschleudert. Im Peugeot wurden zwei Mitfahrer, eine 40 Jahre alte Frau und ein Kind, leicht verletzt. Die Peugeot-Fahrerin und der 51 Jahre alte Transporter-Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell