Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Tierrettung - Ente eingeschlossen

Datum: 22.06.2021/ Uhrzeit: 16:21 Uhr/ Dauer: ca. 40 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Dienstagnachmittag zum Hansering gerufen. In dem Vorstaubecken eines Teichs war eine Jungente eingeschlossen. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld öffneten das Gitter des Beckens und retteten die Ente über eine Leiter. Sie konnte unverletzt an die Elterntiere übergeben werden. Der Einsatz endete nach etwa 40 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

