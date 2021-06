Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Wasser in Wohnung

Breckerfeld (ots)

Datum: 20.06.2021/ Uhrzeit: 22:44/ Dauer: ca. 70 Minuten/ Einsatzstelle: Epscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (hb): Der Löschzug Breckerfeld wurde am Sonntagabend in die Epscheider Straße gerufen. In einer leerstehenden Wohnung kam es zu einem Wasseraustritt, wodurch der Strom in der darunterliegenden Wohnung ausgefallen war. Die Einsatzkräfte des Löschzug Breckerfeld stellten Strom und Wasser zu der Wohnung ab, öffneten die Tür und übergaben die Einsatzstelle an die Polizei. Der Einsatz konnte somit nach etwas mehr als einer Stunde beendet werden.

