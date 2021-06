Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall - Person eingeklemmt

Breckerfeld (ots)

Datum: 22.06.2021/ Uhrzeit: 19:00 Uhr/ Dauer: ca. 2,5 Stunden/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungshubschrauber (RTH), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Dienstagabend gemeldet. Die Fahrerin eines Mercedes PKW prallte im Kreuzungsbereich Vor dem Tore/ Hansering vor einen Baum, wobei sie eingeklemmt wurde. Der PKW war im Frontbereich so stark verformt und verkeilt, dass die technische Rettung eine schwierige Aufgabe für die Rettungskräfte darstellte. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld und der Löschgruppe Delle befreiten die Frau letztlich aus dem Fahrzeug, sicherten den Landeplatz für den Rettungshubschrauber im Bereich der Kückelhauser Straße, sperrten die Einsatzstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und fingen auslaufende Betriebsmittel auf. Die Löschgruppe Zurstraße besetzte während des Einsatzes das Gerätehaus in Zurstraße und stellte den Grundschutz im Stadtgebiet sicher. Die Frau kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Einsatz wurde, nachdem das Fahrzeug abgeschleppt war, mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei und Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa zweieinhalb Stunden beendet. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell