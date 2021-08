Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Georgsheil - Transporter aufgebrochen +++ Großefehn - Reifen am Kanal entsorgt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Georgsheil - Transporter aufgebrochen

Im Kiefernweg in Georgsheil haben am Montagmorgen Unbekannte einen Transporter aufgebrochen. Die Täter öffneten nach ersten Erkenntnissen gegen 7 Uhr gewaltsam einen Ford Transit und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Die Polizei bittet Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Kiefernweg gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Reifen am Kanal entsorgt

In Großefehn haben Unbekannte unerlaubt Müll in der Natur entsorgt. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden etwa 20 Altreifen sowie Hausmüll am Rande eines Pendlerparkplatzes, Im Unterende Nord, in unmittelbarer Nähe zur B72 in der Natur zurückgelassen. Einige der entsorgten Reifen lagen im Spetzerfehnkanal. Die Tat ereignete sich vermutlich am Montag. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Wohnmobilfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagnachmittag in Aurich auf der Von-Jhering-Straße. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein weißer 7,5 Tonnen Lkw auf der linken Spur der beiden Fahrstreifen, als dem Fahrer auf der linken, stadtauswärtsführenden Fahrspur, ein weißes Wohnmobil entgegenkam. Die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge berührten sich und mindestens der Spiegel des Lkw wurde beschädigt. Der Lkw-Fahrer hielt am rechten Fahrbahnrand, doch der Wohnmobilfahrer fuhr weiter, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer des weißen Wohnmobils unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Radfahrerin angefahren

Ein Autofahrer hat am Montag in der Auricher Innenstadt eine Radfahrerin angefahren. Der 80-jährige Renault-Fahrer war gegen 15.50 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Pferdemarkt unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen eine Rot zeigende Ampel übersah. Eine 34-jährige Fahrradfahrerin, die dort die Straße überquerte, wurde in Höhe der Ampel von dem Autofahrer erfasst. Die 34-jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell