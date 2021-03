Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Peugeot zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem Peugeot, der zwischen Sonntag 19:45 Uhr und Montag 08:45 Uhr in der Zehntgasse in Aidlingen abgestellt war. An dem Wagen, der vor einem Wohnhaus stand, zerkratzte der Unbekannte beide Fahrzeugseiten. Anschließend suchte der Täter das Weite. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell