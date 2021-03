Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1625 zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die auf Höhe Ottmarsheim mit einem Unfall endete. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Opel die K 1625 von Kirchheim am Neckar in Richtung der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim. Kurz vor dem Kreisverkehr mit der Besigheimer Straße überholte er mehrere Fahrzeuge. Aufgrund einer Verkehrsinsel konnte der 35-Jährige nicht mehr auf seine Spur zurück wechseln und fuhr in der Folge über die Gegenspur in den Kreisverkehr ein. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer konnte noch rechtzeitig stoppen und so einen vermeintlichen Zusammenstoß verhindern. Der Opel-Fahrer überfuhr den Kreisverkehr dann mittig und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er über den Grünstreifen sowie den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes und eine Wiese geschlittert war, kam der PKW letztlich in einem Acker zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Besigheim war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten im Einsatz. Die 34-Jährige Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht nach Zeugen.

