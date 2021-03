Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Weststadt: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem am Samstagabend gegen 18:00 Uhr verübten Gewaltdelikt sucht die Kriminalpolizei Ludwigsburg nach Zeugen, die eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau im Bereich Steinbeisstraße / Einsteinstraße beobachtet haben. Der Mann soll die Frau auf dem dortigen Fußweg zwischen der Steinbeisstraße und Siemensstraße angegriffen, zu Boden gerissen und anschließend in Richtung der Einsteistraße zu einem dortigen Haus gezerrt haben. Dort soll er sich an ihr vergangen haben. Nachdem die Frau flüchten konnte, rannte er ihr auf der Einsteinstraße hinterher und riss sie erneut zu Boden. Er ließ von ihr ab und flüchtete, als eine Passantin auf das um Hilfe rufende Opfer aufmerksam wurde. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100 225, zu melden.

