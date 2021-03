Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Diebstahl von Baugeräten

Ludwigsburg (ots)

Auf fünf Container hatten es Diebe zwischen Freitag 17:00 Uhr und Montag 06:00 Uhr in der Tübinger Allee in Sindelfingen-Ost abgesehen. Die mit Schlössern gesicherten Container waren im Bereich eines umzäunten Lagerplatzes aufgestellt und wurden aufgebrochen. Die Täter ließen daraus Motorsägen, Rüttelplatten, Motorhammer, Motorstampfer und einen Baggerlöffel im Wert einer noch unbekannten Summe mitgehen. Für den Abtransport benutzten sie vermutlich ein Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung.

