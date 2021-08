Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Pedelec gestohlen +++ Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Pedelec gestohlen

In der Junger-Balthasar-Straße haben Unbekannte am Freitag ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Zur Tatzeit zwischen 16 Uhr und 19 Uhr stand das schwarze Pedelec der Marke Kalkhoff auf einer Einfahrt. Hinweise auf den Verbleib des Elektrorads nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Am Bahnhof in Esens kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Eine Autofahrerin hatte ihren grauen Mercedes, V-Klasse, von 7.50 Uhr bis 20.45 Uhr auf einem Parkplatz des Bahnhofs, angrenzend am dortigen Kindergarten, geparkt. Am Abend stellte sie Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Hinweise auf einen Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Gesamtschaden liegt vermutlich im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

