POL-KA: (KA) Ettlingen - Zimmerbrand durch umgefallene Kerze

Aufgrund einer umgefallenen Kerze kam es am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Englerstraße in Ettlingen-West. Wie hoch der dabei entstandene Gebäudeschaden ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden.

Durch ein Missgeschick fiel einer Bewohnerin des Mehrfamilienhauses eine Kerze um. In der Folge fing die daneben befindliche Matratze Feuer. Die Flammen griffen unverzüglich auf das in dem Zimmer befindliche Mobiliar über. Die Frau konnte das Zimmer glücklicherweise unverletzt verlassen. Durch das Schnelle einschreiten der Freiwillige Feuerwehr Ettlingen konnte der Zimmerbrand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hat, konnten die zuvor 25 evakuierten Hausbewohner ihre Zimmer wieder betreten. Aufgrund der Gesundheitsgefahren ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar.

