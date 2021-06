Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Versuchter Einbruch in Yoga Studio

Forst (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag bis Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Yoga-Studio in der Karl-Wirth-Straße in Forst. Die Täter schoben hierfür einen rückwärtigen Rollladen hoch und warfen mit einem Stein die Scheibe ein. Anschließend öffneten sie das zweiflüglige Fenster. Ob sie tatsächlich in den Innenräumen waren oder womöglich gestört wurden, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Sie haben einen Sachschaden von rund 2.000 Euro angerichtet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251 / 39009-30 beim Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard zu melden.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell