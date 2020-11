Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Fahrräder sicher und sucht die Eigentümer

Offenburg

Wegen Diebstahlverdacht haben Beamte der Bundespolizei am Samstagmittag im Bahnhof Offenburg zwei Fahrräder sichergestellt. Ein bereits polizeibekannter 36-jähriger Deutscher hatte beide Räder, von den eines verschlossen war bei sich und war bereits in einen Regionalzug eingestiegen. Im Rahmen einer Kontrolle konnte er keine glaubhaften Angaben zur Herkunft machen. Die Bundespolizei sucht nun die rechtmäßigen Eigentümer eines schwarzen Damenrades der Marke Viktoria sowie eines Mountainbikes der Marke Bikespace. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

