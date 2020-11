Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigung an Fahrkartenautomat/Bundespolizei sucht Zeugen

DeißlingenDeißlingen (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte das Display am Fahrkartenautomat am Haltepunkt Deißlingen Mitte und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Tatzeitraum kann auf 04. November 06:00 Uhr bis zum 05. November 07:15 Uhr eingegrenzt werden, ein genauer Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Zu möglicher Täterschaft liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

