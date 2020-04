Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots)

Sicherheitspersonal des KIT Campus Süd konnte am Sonntag gegen 17.25 Uhr in der Engesserstraße in Karlsruhe einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat antreffen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Zeugen hatten beobachtet, als der 69-Jährige ein am Hinterradschloss verriegeltes Fahrrad wegtrug. Der Beschuldigte gab allerdings vor, es handle sich um das ihm selbst vor einiger Zeit entwendete Rad. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz führt hierzu noch weitere Ermittlungen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell