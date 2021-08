Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Außenspiegel beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Außenspiegel beschädigt

In der Nacht zu Montag hat ein bislang Unbekannter in Wiesmoor den Außenspiegel eines Ford Fiesta beschädigt. Der Wagen stand im Tatzeitraum, von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag 7 Uhr, auf einem Grundstück in der Oldersumer Straße. Vermutlich wurde der Spiegel abgetreten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04944 914050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell