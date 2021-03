Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von Umhängetasche

Freiburg (ots)

Ein 71-jähriger Mann wurde am Montag, 08.03.2021, gegen 17.00 Uhr, in Friedlingen, in der Nähe eines Einkaufsmarktes, von einem Unbekannten nach dem Weg nach Frankreich gefragt. Während dem Gespräch war der 71-Jährige wohl so abgelenkt, dass es dem Unbekannten gelang eine braune Umhängetasche von dessen Schulter zu nehmen, ohne dass dies sofort bemerkt wurde. In der Tasche befanden sich Ausweisdokumente, Bankkarten sowie Bargeld. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 350 Euro.

